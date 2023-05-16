Події

13:05 16.05.2023

Президент України провів засідання Ставки

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Президент України провів засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський після повернення до Києва провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"Перша справа після повернення до Києва – Ставка. Заслухав керівників ОСУВів (об'єднане стратегічне угруповання військ - ІФ-У) про перебіг бойових дій на їхніх ділянках фронту. Розглянули загальну оперативну обстановку й дані розвідок", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Президент також повідомив про те, що на ставці було відкориговано "графік постачання озброєння та боєприпасів. Їхній розподіл по бойових частинах та резервах. Заслухали результати перевірки боєготовності новостворених бригад".

 

Теги: #ставка #зеленський

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