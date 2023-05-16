Події

12:21 16.05.2023

Право на отримання компенсації за зруйноване житло підтверджено лише у третини мешканців Маріуполя, які подали заявки в "Дію"

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Право на отримання компенсації за зруйноване житло підтверджено лише у третини мешканців Маріуполя, які подали заявки в "Дію"

Лише третина мешканців Маріуполя, які подали заявки до "Дії" щодо зруйнованого житла, є верифікованими власниками, дані про їхню власність є в Єдиному держреєстрі майнових прав, повідомила засновниця волонтерського проєкту "Поверни своє" Ольга Оніщук.

Вона зазначила, що левова частка звернень до проєкту "Поверни своє" з різних правових питань отримання компенсації за зруйноване житло надходить саме від маріупольців, і проблеми з підтвердженням правовстановлювальних документів системні.

"Лише 30% тих, хто зміг забрати тривожну валізу з документами зі зруйнованого російськими окупантами міста, є верифікованими власниками: інформація про їхнє житло міститься в Держреєстрі майнових прав", - повідомила вона в соцмережі "Фейсбук" за підсумками зустрічі з мером Маріуполя Вадимом Бойченком.

За попередніми даними, у Маріуполі повністю зруйновано понад 1 тис. багатоквартирних будинків.

"Близько 50 тис. сімей унаслідок військової агресії Росії втратили свої будинки. З них майже половина не має жодних правовстановлювальних документів на знищене майно. Архівні дані бюро технічної інвентаризації, на жаль, були втрачені", - констатувала Оніщук.

Вона додала, що експерти "Поверни своє" опрацьовують варіанти підтвердження статусу власника для отримання компенсації за руйнування, які пропонуватимуться владі для реалізації.

 

Теги: #компенсація #нерухомість #дія

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