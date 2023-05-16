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10:54 16.05.2023

Кількість загиблих за минулу добу на Донеччині збільшилася до п'яти осіб - ОВА

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Кількість загиблих за минулу добу на Донеччині збільшилася до п'яти осіб - ОВА

Кількість загиблих мирних жителів унаслідок ворожих обстрілів Донецької області за минулу добу збільшилася до п'яти, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

"Всього за добу кількість жертв росіян на Донеччині зросла на п'ять загиблих і чотирьох поранених. Докладніше дивіться на інфографіці", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці у вівторок.

Раніше він повідомляв про чотирьох загиблих і чотирьох поранених.

За його даними на ранок 16 травня, внаслідок ракетного удару по Краматорську опівночі вівторка було пошкоджено три багатоповерхові житлові будинки та котельню, без жертв. На волноваському напрямку зафіксовано один авіаудар і 48 обстрілів Вугледара. Також під вогнем опинилися Новоукраїнка, Пречистівка та Максимівка.

На донецькому напрямку поранено одну людину в Первомайському Очеретинської територіальної громади. Пошкоджено три будинки в Красногорівці, відбувалися поодинокі обстріли Авдіївки. "Чотири рази під обстріли потрапляла Курахівська ТГ: в Острівському пошкоджено три будинки, в Гострому - будинки на трьох вулицях, у Кураховому – один будинок і дві будівлі підприємств", - написав Кириленко.

"На горлівському напрямку опівночі ворог завдав удару ракетами С-300 по Костянтинівці: пошкоджено три будинки, школу і газогін. Під щільними обстрілами Часів Яр - поранено одну людину, пошкоджено 17 приватних і три багатоквартирні будинки. У Соледарській ТГ під обстрілами Міньківка, Васюківка і Роздолівка", - наводить останні дані голова Донецької ОВА.

"На Лисичанському напрямку пошкоджено школу та крамницю в Переїзному Званівської ТГ, будинок та адмінбудівлю у Сіверську. Обстрілів зазнали Торське, Зарічне і Озерне Лиманської ТГ", - інформує Кириленко.

 

Теги: #жертвы #обстріли #донецька_область

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