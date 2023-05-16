Події

08:01 16.05.2023

Мелітополь розроблятиме Стратегію економічного розвитку разом із SIDA

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Мелітополь розроблятиме Стратегію економічного розвитку разом із SIDA

Мер Мелітополя Іван Федоров, унаслідок домовленостей у Стокгольмі, заявив про розвиток відносин між країнами та майбутню співпрацю у сферах навчання та економіки, також він провів переговори про допомогу в отриманні спецтехніки для міста.

"Сьогодні мав низку важливих зустрічей у Стокгольмі. Про перші домовленості вже можу розповісти: незабаром у Мелітополя з'являться нові міста-партнери та побратими; провів переговори щодо допомоги в отриманні спецтехніки для міста; маємо домовленості щодо співробітництва між вишами Швеції та Мелітополя; зі Шведським агентством із питань міжнародного співробітництва та розвитку (SIDA) розроблятимемо Стратегію економічного розвитку", - повідомив мер у телеграм-каналі в понеділок.

Федоров подякував шведським партнерам, які, за його словами, "реальними діями готові допомагати Україні і, зокрема, Півдню у відновленні нашого регіону після деокупації", - підсумував він.

 

 

 

Теги: #мелітополь #співробітництво #швеція

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