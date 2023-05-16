Макрон: Франція відкрита для навчання українських льотчиків-винищувачів

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція "відкрила двері" для навчання українських льотчиків-винищувачів, повідомляє CNN.

"Ми відкрили двері для навчання льотчиків-винищувачів. (...) Тренування може початися просто зараз", - сказав президент в інтерв'ю французькому телеканалу TF1 у понеділок.

Відповідаючи на запитання, чи передасть Франція в Україну винищувачі, Макрон відповів, що він говорив не про "літаки", а скоріше про "ракети" і "навчання".

"Ми не будемо постачати зброю, яка дозволила б (Україні - ІФ-У) досягти російської землі", - сказав Макрон.

Як повідомлялося, 14 травня президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон провели зустріч.