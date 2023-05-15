НБУ оштрафував ТОВ "Діджи Фінанс" за порушення вимог "колекторського" закону

Національний банк України виявив факт порушення вимог законодавства щодо взаємодії зі споживачами під час урегулювання простроченої заборгованості з боку ТОВ "Діджи Фінанс", повідомляється на сайті регулятора.

З огляду на це до компанії застосовано захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 51 тис. грн за порушення встановлених законом "Про споживче кредитування" вимог щодо етичної поведінки.

Відповідне рішення комітет із нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг НБУ ухвалив 15 травня.

ТОВ "Діджи Фінанс" зареєстровано в Києві у 2018 році. Статутний капітал компанії становить 5,5 млн грн.