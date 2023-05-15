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У 2022 році в держорганах ініційовано 2 345 дисциплінарних проваджень та застосовано 1 249 дисциплінарних стягнень - НАДС

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У 2022 році в державних органах ініційовано 2 345 дисциплінарних проваджень і застосовано 1 249 дисциплінарних стягнень, повідомляє Національне агентство з питань державної служби.

"За наданою міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, колегіальними органами, органами прокуратури та іншими державними органами інформацією протягом 2022 року суб’єктом призначення ініційовано 2 345 дисциплінарних проваджень та застосовано 1 249 дисциплінарних стягнень", - ідеться в повідомленні пресслужби НАДС.

Зокрема, 817 дисциплінарних проваджень ініційовано стосовно службовців категорії "Б" та 1 528 проваджень - стосовно службовців категорії "В".

За результатами розглядів встановлено, що у 40% випадків відсутній дисциплінарний проступок, у 5% виключено можливість застосування дисциплінарного стягнення, а у 55% випадків встановлено наявність дисциплінарного проступку.

"Зазначається, що найпоширенішим видом дисциплінарного стягнення у 2022 році є догана, а дисциплінарним проступком є невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, актів органів державної влади, наказів (розпоряджень) та доручень керівників, прийнятих у межах їхніх повноважень", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, з 1 249 дисциплінарних стягнень у 2022 році 211 становили зауваження, 895 - догану, 45 - попередження про неповну службову відповідальність, 98 - звільнення з посади держслужби.

У НАДС також повідомили, що у 2022 році держслужбовці подали 105 позовів про скасування рішення про накладення дисциплінарних стягнень, із яких: 52 позови задоволено, а рішення про дисциплінарні стягнення скасовано; 12 відмов про задоволення позовів; 41 позов перебуває на розгляді.

Теги: #держслужба #надс

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