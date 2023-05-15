Події

11:53 15.05.2023

Прем'єр Сунак: З поверненням, президенте Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський розпочав свій візит до Великої Британії, повідомив прем'єр-міністр цієї країни Ріші Сунак.

"З поверненням, президенте Зеленський", - написав Сунак у твіттері, оприлюднивши фото зустрічі із Зеленським.

Своєю чергою Зеленський написав у телеграм-каналі: "Радий знову зустрітися з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Продовжуємо працювати заради перемоги України".

Як повідомлялося, Зеленський і Сунак проведуть переговори тет-а-тет, а також переговори з делегаціями. Темами переговорів стане зміцнення оборони України та підтримка українського руху в НАТО.

Теги: #велика_британія #зеленський

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