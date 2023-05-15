Події

10:29 15.05.2023

Пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" відновив роботу у звичайному режимі

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Пункт пропуску (ПП) "Ягодин-Дорогуськ", рух через який протягом 10 днів блокували польські перевізники, відновив роботу у звичному режимі, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Рух пунктом пропуску "Ягодин-Дорогуськ" розблоковано. У результаті переговорів із Міністерством інфраструктури та розвитку Польщі, керівництвом Люблінського воєводства вдалося розблокувати рух через пункт пропуску. З 15 травня рух вантажівок відновлено у звичайному режимі", - повідомила пресслужба міністерства з посиланням на віцепрем'єр-міністра відновлення Олександра Кубракова.

Він висловив вдячність польським колегам за спільне рішення і повернення до виконання положень "транспортного безвізу" та домовленостей щодо пропускної спроможності "Ягодин-Дорогуськ".

"Страйк, що тривав більш як 10 днів, спричинив для наших перевізників та експортерів значні збитки. Проте ми змогли знайти рішення та домовитись про розблокування руху", - сказав Кубраков.

Польща 5 травня призупинила оформлення автомобілів із вантажами на в'їзд і виїзд перед пунктом пропуску "Дорогуськ-Ягодин" у зв'язку з акцією протесту польських перевізників. З цієї причини черга з автомобілів на ПП досягла 3,5 тис. транспортних засобів. Протягом 10 днів через ПП вдавалося проїжджати не більше ніж 40 автомобілів на добу, тоді як у звичайному режимі він пропускає до 700 автомобілів на добу.

Теги: #робота #пункт_пропуску

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