Події

20:32 14.05.2023

Ердоган лідирує із 52% голосів за підсумками підрахунку половини бюлетенів

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Ердоган лідирує із 52% голосів за підсумками підрахунку половини бюлетенів

На президентських виборах у Туреччині за підсумками підрахунку близько 50% бюлетенів президент Реджеп Таїп Ердоган набрав 52,1% голосів, а лідер опозиції Кемаль Киличдароглу - майже 42%, передає агентство "Анадолу".

Згідно з результатами підрахунку, 55-річний Сінан Оган від альянсу АТА (Альянс предків) поки що отримує 5,3% голосів виборців.

При цьому підрахували лише 6,7% бюлетенів виборців за кордоном. З них за Ердогана віддали 56,3% голосів, а за Киличдароглу 40,1%.

Виборчі дільниці по всій країні, як і було заплановано, закрилися о 17:00 за місцевим часом.

 

 

 

Теги: #вибори #туреччина

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