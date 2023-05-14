Ердоган лідирує із 52% голосів за підсумками підрахунку половини бюлетенів

На президентських виборах у Туреччині за підсумками підрахунку близько 50% бюлетенів президент Реджеп Таїп Ердоган набрав 52,1% голосів, а лідер опозиції Кемаль Киличдароглу - майже 42%, передає агентство "Анадолу".

Згідно з результатами підрахунку, 55-річний Сінан Оган від альянсу АТА (Альянс предків) поки що отримує 5,3% голосів виборців.

При цьому підрахували лише 6,7% бюлетенів виборців за кордоном. З них за Ердогана віддали 56,3% голосів, а за Киличдароглу 40,1%.

Виборчі дільниці по всій країні, як і було заплановано, закрилися о 17:00 за місцевим часом.