Ердоган лідирує із 52% голосів за підсумками підрахунку половини бюлетенів
На президентських виборах у Туреччині за підсумками підрахунку близько 50% бюлетенів президент Реджеп Таїп Ердоган набрав 52,1% голосів, а лідер опозиції Кемаль Киличдароглу - майже 42%, передає агентство "Анадолу".
Згідно з результатами підрахунку, 55-річний Сінан Оган від альянсу АТА (Альянс предків) поки що отримує 5,3% голосів виборців.
При цьому підрахували лише 6,7% бюлетенів виборців за кордоном. З них за Ердогана віддали 56,3% голосів, а за Киличдароглу 40,1%.
Виборчі дільниці по всій країні, як і було заплановано, закрилися о 17:00 за місцевим часом.