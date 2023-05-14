У Херсонській області знищено три ворожі безпілотники - два БПЛА "Орлан-10" і один ZALA

Сили протиповітряної оборони знищили 3 російські безпілотники в Херсонській області, повідомляє служба зв'язків із громадськістю повітряного командування "Південь".

"14 травня 2023 року на Херсонщині силами і засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 3 російські безпілотні літальні апарати: два розвідувальні БПЛА "Орлан-10" і один безпілотник типу ZALA", - ідеться в повідомленні ОК "Південь" у фейсбуці в неділю.