Росіяни за добу завдали по Україні 6 ракетних, 27 авіаударів і здійснили близько 20 обстрілів із РСЗВ

Російські окупаційні війська впродовж доби завдали 6 ракетних ударів, 27 авіаційних і здійснили приблизно 20 обстрілів із РСЗВ, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Протягом доби противник завдав 6 ракетних ударів, зокрема по місту Харків та селищу Золочів. Крім того, завдав 27 авіаційних ударів і здійснив близько 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Постраждали мирні жителі, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки, іншу цивільну та адміністративну інфраструктуру", - йдеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як зазначається, ймовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.