ЗС України продовжують рухатися вперед на бахмутському напрямку, за день захопили понад 10 ворожих позицій, є полонені

Збройні сили України протягом дня захопили понад 10 ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута, зачистили значну площу лісового масиву поблизу Іванівського, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Продовжуємо рухатись вперед на Бахмутському напрямку в районах передмістя. Наші підрозділи за сьогоднішній день захопили більше десяти ворожих позицій на півночі та півдні околиць Бахмута та зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського. Взято в полон ворожих солдат з різних частин", - написала вона в телеграм-каналі в неділю ввечері.

Маляр зазначила особливу складність ситуації на цьому напрямку. "У самому Бахмуті дуже гаряче. Ворог зібрав там усі сили і намагається просуватися, знищуючи все на своєму шляху. Тривають запеклі бої".

"Наші діють на межі людських можливостей. Діють твердо, рішуче і професійно", - наголосила заступниця міністра оборони.

Як повідомила Маляр, командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський тримає ситуацію під контролем. "Аналізує, планує, приймає рішення. Як і має бути, справжній бойовий генерал із військами в найгарячіші моменти. Поруч із ним уміло керують бригадні генерали Богомолов і Гнатов. Вони реалізовують загальний замисел операції".

За оцінкою Маляр, "завдяки продуманому плануванню командування та миттєвій реакції на дії ворога, стійкості та мужності наших воїнів, станом на зараз противник не може оточити місто та досягти гучної перемоги на цьому напрямку".