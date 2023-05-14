На Сумщині очікується підвищена пожежонебезпека, рятувальники просять бути обережними із вогнем, не палити траву та сміття

У Сумській області в найближчі кілька днів очікується найвищий 5 клас пожежної небезпеки, повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Сумській області.

"За прогнозом обласного Гідрометцентру, в період з 15 по 17 травня на всій території Сумської області очікується надзвичайна пожежна небезпека - найвищого 5 класу! У цей період зростає небезпека пожеж у природних екосистемах", - йдеться в повідомленні обласного управління ДСНС у фейсбуці в неділю.

Як зазначається, такі загоряння вкрай важко виявити на початковій стадії, а тому доволі швидко вони можуть розповсюджуватися на значні площі, загрожуючи як довкіллю, розташованому поруч житловому сектору та об'єктам інфраструктури, так і життю та здоров'ю людей.

"Нагадуємо, що відповідно до Розпорядження голови Сумської облдержадміністрації - керівника військової адміністрації, забороняється відвідування населенням лісів та в'їзд до них (окрім транзитних шляхів) транспортних засобів та іншої техніки на час дії правового режиму воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

ДСНС закликає громадян бути відповідальними та не допускати знищення природного середовища. "Не паліть суху траву та сміття. Будьте максимально обережними з вогнем. А у разі виявлення ознак пожежі на відкритих територіях негайно телефонуйте за номером "101", наголошується в повідомленні.