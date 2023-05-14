Україна пропонує Європі перемогу, щоб зберегти себе
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна пропонує Європі перемогу, щоб зберегти себе.
"Зберегти таку Європу, яка цінує мир. Україна пропонує перемогу, яка обернеться миром - і не лише для нас. Україна пропонує перемогу не просто в одній цій війні, а над агресіями й анексіями, спаленням міст і депортаціями, над катастрофою геноциду де завгодно ще на Землі", - заявив він, під час виступу в неділю на церемонії вручення премії їм. Карла Великого в Аахені.
"Це поле битви - доля Європи. Нинішня Росія пішла агресією не тільки проти нас як вільної держави, не тільки проти об'єднаної Європи як глобального символу миру і процвітання, це - війна Росії за минуле", - заявив Зеленський.
За словами українського президента, "долаючи кілометри української території, Росія намагалася подолати роки європейської історії. Історії - нашої з вами, саме тих сімдесяти трьох років, коли тут вручається The Charlemagne Prize. Ми зіткнулися з агресором, що йде на будь-яку жорстокість і підлість, щоб стверджувати, що нібито історія не змінюється".
Росія, сказав він, "зі своєї волі стала на шлях зла. Нашої з вами волі достатньо, щоб обірвати цей її шлях і шлях будь-яких таких самих агресорів, які, можливо, коли-небудь спробують повторити за Росією".
"Сьогодні я говорив лише про те, що потрібно для нашої спільної перемоги, а значить лише про те, що потрібно для сталого миру для всіх нас. Я мрію, щоб Європа стала переможцем! Я знаю, що українці можуть перемогти! Я закликаю всіх вас стати переможцями разом із українцями! Настав цей час! Саме зараз вирішується, яким буде завершення цієї війни і чи справді це остання агресія в Європі. Усе залежить від нашої з вами єдності, від нашої з вами швидкості, від нашої з вами налаштованості на перемогу", - заявив Зеленський.