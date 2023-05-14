Події

10:54 14.05.2023

Рятувальники ліквідували дві пожежі, що виникли внаслідок обстрілів у Миколаївській області

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Рятувальники ліквідували дві пожежі, що виникли внаслідок обстрілів у Миколаївській області

Рятувальники ліквідували дві пожежі, що виникли внаслідок обстрілів у Миколаївській області, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"13 травня ворог в черговий раз здійснив обстріл Куцурубської та Очаківської територіальних громад Миколаївського району. В результаті потрапляння боєприпасів та уламків від них виникло дві пожежі. Горіла суха трава на відкритій території та гараж, що не експлуатується", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на місцях "прильотів" працювали вогнеборці 22 державної пожежно-рятувальної частини.

Пожежу ліквідовано на площах 200 кв. м і 24 кв. м відповідно. Житловий будинок, який розташований поруч із гаражем, вдалося вберегти від знищення вогнем.

Загалом від ДСНС працювали 3 спецтехніки та понад 10 пожежників.

Теги: #пожежі #обстріли #миколаївська_область

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