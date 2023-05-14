Події

08:01 14.05.2023

Ворог випустив 343 снаряди по Херсонській області за добу, поранено шестеро людей

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Ворог випустив 343 снаряди по Херсонській області за добу, поранено шестеро людей

Російські окупаційні війська випустили 343 снаряди по Херсонській області за добу, поранено 6 осіб, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник здійснив - 90 обстрілів, випустивши 434 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, АГС, БПЛА та авіації. Через російську агресію шестеро людей отримали поранення", - написав він у телеграм-каналі.

Місто Херсон ворог обстріляв двічі.

"Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області; будівлі навчального закладу та об'єкта критичної інфраструктури Бериславського району", - зазначив очільник ОВА.

За словами Прокудіна, з деокупованої території області евакуйовано 70 осіб.

 

 

 

Теги: #обстріл #херсонська_область

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