Зеленський запросив політичних лідерів Італії відвідати Україну і побачити, що там наробив Путін

Президент України Володимир Зеленський запросив політичних лідерів, громадських діячів відвідати Україну і поспілкуватися з людьми.

"Я хотів би запросити політичних лідерів Італії, громадських діячів відвідати Україну і поспілкуватися з людьми. Коли ви побачите на власні очі, що там відбувається і що наробила там одна людина, Путін, усі, нарешті, зрозуміють, чому ми так протистоїмо злу. Ми просто боремося за життя", - сказав він на брифінгу в Римі в суботу після переговорів із прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

"Ми обговорили безпекове співробітництво, військове і є важливі рішення щодо захисту нашого неба", - сказав також він.

Зеленський ще раз наголосив на важливості української формули миру. "Один із її пунктів - повернення всіх, хто перебуває в полоні, всіх дітей, дорослих, які були депортовані на територію РФ", - сказав він, зазначивши, що тисячі українських дітей вивезені на територію агресора. "Достеменно відомо про 19393 дітей. Це конкретика. З іменами, прізвищами, куди вони були вивезені. Реальне число може бути значно більшим", - сказав президент. За його словами, загалом на окупованих Росією територіях проживало близько 200 тисяч дітей.

Зеленський зазначив, що Італія посилила свою енергетичну незалежність. "Це позбавляє державу-терориста можливості тиснути на вас. Ви молодці", - сказав він.

Говорячи про саміт НАТО, Зеленський наголосив, що Україна чекає від нього "визначення алгоритму приєднання України до Альянсу, чіткого розуміння гарантій безпеки до вступу в НАТО".

"Більше безпеки, більше співпраці, більше можливостей повернути мир", - наголосив український президент.