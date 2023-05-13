Італія могла б допомогти відновленню системи освіти та енергетики України - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Італія могла б приєднатися до програми швидкого відновлення країни.

"Є два плани - fast recovery plan і план великої реконструкції. Я говорив про fast recovery plan. Це дуже важливо, там багато роботи, зокрема з бомбосховищами в школах. Ми побудували онлайн формат освіти, але для діток необхідний соціальний простір", - сказав він у суботу на брифінгу після зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джорджею Меллоні.

"Енергетика. Ми повинні готуватися до наступної зими. Ми живемо в інших умовах, ми розуміємо, хто наш сусід", - сказав Зеленський, додавши також про "будівництво будинків для вимушено переміщених осіб".

"А що стосується великого плану - це другий етап. Я хотів би, щоб ми повертали наших людей до життя", - сказав він.