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20:21 13.05.2023

Італія могла б допомогти відновленню системи освіти та енергетики України - Зеленський

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Італія могла б допомогти відновленню системи освіти та енергетики України - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Італія могла б приєднатися до програми швидкого відновлення країни.

"Є два плани - fast recovery plan і план великої реконструкції. Я говорив про fast recovery plan. Це дуже важливо, там багато роботи, зокрема з бомбосховищами в школах. Ми побудували онлайн формат освіти, але для діток необхідний соціальний простір", - сказав він у суботу на брифінгу після зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джорджею Меллоні.

"Енергетика. Ми повинні готуватися до наступної зими. Ми живемо в інших умовах, ми розуміємо, хто наш сусід", - сказав Зеленський, додавши також про "будівництво будинків для вимушено переміщених осіб".

"А що стосується великого плану - це другий етап. Я хотів би, щоб ми повертали наших людей до життя", - сказав він.

 

 

Теги: #італія #допомога #зеленський

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