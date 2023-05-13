Події

20:15 13.05.2023

Італія продовжить військову підтримку України

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Італія продовжить військову підтримку України

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні запевнила президента України Володимира Зеленського, який перебуває з візитом у Римі, у подальшій військовій підтримці.

"Ми продовжимо надавати підтримку, зокрема військову, щоб Україна могла вийти на переговори з твердою позицією", - заявила вона на спільній пресконференції із Зеленським у суботу.

Прем'єрка Італії наголосила, що це важливо, тому що "має бути справжній мир, а не капітуляція".

"Ми не будемо втомлюватися повторювати, що підтримуємо Україну і засуджувати брутальну, варварську агресію РФ проти України. Італія планує й надалі продовжувати цей шлях. Я хочу проголосити президенту Зеленському нашу повну підтримку стільки, скільки потрібно", - зазначила Мелоні.

Вона додала, що Італія надаватиме підтримку як у рамках двосторонніх угод, так і багатосторонніх угод. Зокрема прем'єрка знову запевнила в повній підтримці всіх санкцій проти РФ.

 

 

Теги: #італія #підтримка #мелоні

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