Мені здається, я отримав сигнал підтримки формули миру від Ватикану - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський сказав, що отримав сигнал підтримки від Ватикану української формули миру.

"Наша формула миру дуже практична, і, мені здається, я отримав сигнал підтримки від Ватикану", - сказав він в інтерв'ю італійським ЗМІ в суботу.

"Папа знає мою позицію. Ми зацікавлені залучити Ватикан, Італію до реалізації формули миру", - зазначив він.

За словами Зеленського, "пропозицій буде багато. Треба базуватися на чомусь фундаментальному".