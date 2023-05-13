Події

19:48 13.05.2023

Мені здається, я отримав сигнал підтримки формули миру від Ватикану - Зеленський

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Мені здається, я отримав сигнал підтримки формули миру від Ватикану - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський сказав, що отримав сигнал підтримки від Ватикану української формули миру.

"Наша формула миру дуже практична, і, мені здається, я отримав сигнал підтримки від Ватикану", - сказав він в інтерв'ю італійським ЗМІ в суботу.

"Папа знає мою позицію. Ми зацікавлені залучити Ватикан, Італію до реалізації формули миру", - зазначив він.

За словами Зеленського, "пропозицій буде багато. Треба базуватися на чомусь фундаментальному".

 

 

Теги: #ватикан #підтримка #зеленський

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