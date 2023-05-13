В Ірпені відкрили нове модульне містечко на 144 особи

В Ірпені відкрили нове модульне містечко для тих, хто втратив своє житло, повідомив у суботу начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"За участі Надзвичайного та Повноважного Посла Республіки Фінляндія Яакко Лехтовірта, заступниці міністра Мінінфраструктури Наталії Козловської та голови Ірпенської громади Олександра Маркушина відкрили 12 будиночків по 3 квартири в кожному. В одній такій квартирі можуть проживати 4 людини. Усі роботи виконані українською стороною, а наші партнери з Фінляндії надали безпосередньо будиночки", - написав Кравченко в телеграм-каналі.

"Загалом містечко розраховане на 144 людини. Наразі туди переїде 141 людина, з яких 42 – діти. Зокрема, багатодітні родини, сім’ї загиблих, люди з інвалідністю, соціальні працівники, родини військових. Усі вони – мешканці Ірпеня, які втратили свої домівки внаслідок повномасштабного вторгненняРосії", - зазначив Кравченко.