Росіяни вивели в Чорне море два ракетоносії із загальним залпом до 12 ракет типу "Калібр"

На бойовому чергуванні в Чорному морі наразі перебувають два ракетоносії із загальним залпом до 12 ракет типу "Калібр", повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі один надводний та один підводний ракетоносій. Таким чином, напоготові до пусків може бути до 12 ракет типу "Калібр", - ідеться в повідомленні ОК "Південь" у фейсбуці у п'ятницю ввечері.

"Рівень ракетної небезпеки - підвищений", - наголошують у повідомленні.