Події

19:31 12.05.2023

Росіяни вивели в Чорне море два ракетоносії із загальним залпом до 12 ракет типу "Калібр"

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Росіяни вивели в Чорне море два ракетоносії із загальним залпом до 12 ракет типу "Калібр"

На бойовому чергуванні в Чорному морі наразі перебувають два ракетоносії із загальним залпом до 12 ракет типу "Калібр", повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі один надводний та один підводний ракетоносій. Таким чином, напоготові до пусків може бути до 12 ракет типу "Калібр", - ідеться в повідомленні ОК "Південь" у фейсбуці у п'ятницю ввечері.

"Рівень ракетної небезпеки - підвищений", - наголошують у повідомленні.

 

Теги: #чорне_море #ракетоносії

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