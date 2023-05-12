Інтервали між потягами в київському метро скоротяться з 15 травня

З 15 травня між потягами Київського метрополітену скоротять інтервали, також на деяких станціях відкриють другі вестибюлі, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Із понеділка на кожній лінії метрополітену будуть зменшені інтервали між поїздами. Час очікування в години пік у будні дні становитиме 3-4 хвилини, у міжпікові - 6-8 хвилин. Також буде збільшена парність поїздів у вихідні дні, вдень інтервал між поїздами становитиме 6-7 хвилин", - ідеться в повідомленні КМДА в телеграм-каналі в п'ятницю.

На дев'яти станціях запрацюють другі виходи. На станції "Оболонь" працюватиме вестибюль №1 (у напрямку ст. "Мінська"). Вестибюль №2 залишається закритим через виконання ремонтних робіт.

Нагадаємо, що на два виходи працюють станції: "Академмістечко", "Дарниця", "Лісова", "Мінська", "Почайна" та "Видубичі".