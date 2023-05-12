Київ протестує через захоплення окупаційною владою Кафедрального собору ПЦУ в Сімферополі

Міністерство закордонних справ України прокоментувало незаконне захоплення окупаційною владою Кафедрального собору ПЦУ в Сімферополі та заявило, що РФ має негайно розблокувати вільне функціонування цього собору.

"Без жодних законних підстав російська окупаційна адміністрація захопила та розпочала примусове виселення служителів та вірян із Катедрального собору святих рівноапостольних Володимира та Ольги Православної церкви України в тимчасово окупованому Сімферополі", - йдеться в тексті коментаря, оприлюдненого в п'ятницю.

Відомо, що окупанти виламали двері храму, зробили опис майна і змушують парафіян залишити свої молитовні місця.

"Захоплення Катедрального собору в Сімферополі - це чергове придушення свободи совісті та віросповідання, яке здійснює Російська Федерація на захоплених українських землях. Перелік та кількість викраденого окупантами церковного майна, зруйнованих храмів, ув’язнених людей за їхню віру, замордованих мирян, викрадених священнослужителів щоденно зростають", - наголошується в повідомленні.

Країна-агресор нехтує міжнародними зобов'язаннями за міжнародним гуманітарним правом, зокрема щодо дотримання в тимчасово окупованому Криму права на свободу релігії та віросповідань.

Окрім цього, окупаційна влада утискає релігійні меншини та громади, здійснює обшуки, руйнує споруди релігійного призначення, молитовні місця, примусово та незаконно виселяє з них, а також веде цькування та переслідує парафіян і священиків ПЦУ, протестантських церков, мусульманських громад тощо.

Ці дії засуджуються, зокрема, в резолюції Генеральної Асамблеї ООН 77/229 "Ситуація з правами людини в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та в м. Севастополь, Україна", а також у заявах голови Міжнародного альянсу з питань свободи релігій та віросповідань "Про ситуацію в Україні" та "Щодо роковин російського вторгнення в Україну".

"Росія має негайно розблокувати вільне функціонування Катедрального собору святих рівноапостольних Володимира та Ольги в Сімферополі та припинити порушення прав вірян Православної церкви України в Криму та на інших окупованих територіях", - наголошують у МЗС.

Зазначається, що всі випадки насильства окупантів проти українських священнослужителів, а також знущання з вірян, руйнування храмів, мечетей, синагог і молитовних місць та пограбування сакральних споруд уповноважені органи української влади фіксують і документують у належний спосіб.

"Жоден із цих випадків не залишиться непокараним, жоден російський злочинець не уникне відповідальності", - наголошується в тексті.

МЗС України закликає міжнародне співтовариство, зокрема учасників Міжнародної Кримської платформи, засудити утиски прав вірян у тимчасово захопленому Криму з боку російської окупаційної адміністрації та посилити політико-дипломатичний і санкційний тиск на РФ.