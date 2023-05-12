Події

15:47 12.05.2023

Кабмін ініціював можливість збору коштів на гуманітарне розмінування в межах United24

1 хв читати
Кабмін ініціював можливість збору коштів на гуманітарне розмінування в межах United24

Кабінет Міністрів України ініціював можливість збору коштів на гуманітарне розмінування в межах фандрайзингової платформи United24, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На порядку денному є ще рішення щодо відновлення. У межах платформи президента України Володимира Зеленського United24 буде відкрито новий напрям для збору коштів - це гуманітарне розмінування", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема Кабмін офіційно затвердив зміни в указі президента щодо цього питання.

Раніше Шмигаль повідомляв, що Міністерство економіки відкриє спеціальний рахунок для збору коштів на фінансування гуманітарного розмінування.

Теги: #розмінування #united24

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:16 08.05.2023
В Україні проводиться підготовка спецсистеми, яка допоможе швидше розмінувати нові території після деокупації

В Україні проводиться підготовка спецсистеми, яка допоможе швидше розмінувати нові території після деокупації

18:16 08.05.2023
В Україні сформовано 8 нових ударних рот БПЛА - Федоров

В Україні сформовано 8 нових ударних рот БПЛА - Федоров

12:44 08.05.2023
"Епіцентр К" закупить першу партію машин для розмінування на $1 млн у рамках UNITED24

"Епіцентр К" закупить першу партію машин для розмінування на $1 млн у рамках UNITED24

19:21 06.05.2023
Шість піротехніків ДСНС загинули в результаті ворожих обстрілів під час розмінування Херсонської області, двох поранено

Шість піротехніків ДСНС загинули в результаті ворожих обстрілів під час розмінування Херсонської області, двох поранено

19:54 05.05.2023
У сферу охорони здоров'я через UNITED24 за рік вдалося залучити понад 1,4 млрд грн - МЗУ

У сферу охорони здоров'я через UNITED24 за рік вдалося залучити понад 1,4 млрд грн - МЗУ

19:49 05.05.2023
Зеленський провів у Києві зустріч із послами UNITED24

Зеленський провів у Києві зустріч із послами UNITED24

17:39 05.05.2023
За рік роботи платформа United24 зібрала понад $325 млн внесків

За рік роботи платформа United24 зібрала понад $325 млн внесків

15:29 05.05.2023
Фукуяма та Нобелівський лауреат Пол Нерс стали новими амбасадорами платформи UNITED24 - Зеленський

Фукуяма та Нобелівський лауреат Пол Нерс стали новими амбасадорами платформи UNITED24 - Зеленський

11:51 05.05.2023
Через UNITED24 Україну підтримують мільйони людей - Зеленський

Через UNITED24 Україну підтримують мільйони людей - Зеленський

19:04 04.05.2023
Україна залучить досвід Хорватії для розмінування територій

Україна залучить досвід Хорватії для розмінування територій

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна потребує чітких сигналів щодо майбутнього з НАТО - Зеленський у розмові з прем'єром Великої Британії

У районі Бахмута за добу 199 окупантів знищено, 244 дістали поранення, 15 потрапили в полон

Суд ухвалив обвинувальний вирок екскерівнику Кіровоградської єпархії митрополиту Іосафу

Подання про присвоєння Героя України розглядатиме експертна група при Комісії держнагород - указ

Kalush Orchestra, Go_A, Джамала, Тіна Кароль і Вєрка Сердючка виступлять на сцені у фіналі "Євробачення-2023"

ОСТАННЄ

Україна потребує чітких сигналів щодо майбутнього з НАТО - Зеленський у розмові з прем'єром Великої Британії

Київський НДІ судових експертиз вивчає залишки збитих ракет і дронів для формування доказової бази злочину агресії РФ проти України

У межах "Євробачення-2023" у Ліверпулі працює стенд із книжками українських авторів

Глава МЗС України вперше в історії взяв участь у саміті Асоціації Карибських держав

У районі Бахмута за добу 199 окупантів знищено, 244 дістали поранення, 15 потрапили в полон

Віталій Кличко вручив нагороди до Дня матері дружинам та матерям загиблих воїнів

Уряд працює над наданням компенсації для сімей, які відновили житло своїми силами - Шмигаль

Кабмін України дозволив БЕБ використовувати на автомобілях спецсигнали

КМДА має намір поглибити взаємодію з правоохоронцями у протидії незаконній вирубці дерев – відповідь на петицію

Верховний суд Ісламабада звільнив під заставу експрем'єра Пакистану

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА