Кабмін ініціював можливість збору коштів на гуманітарне розмінування в межах United24

Кабінет Міністрів України ініціював можливість збору коштів на гуманітарне розмінування в межах фандрайзингової платформи United24, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На порядку денному є ще рішення щодо відновлення. У межах платформи президента України Володимира Зеленського United24 буде відкрито новий напрям для збору коштів - це гуманітарне розмінування", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема Кабмін офіційно затвердив зміни в указі президента щодо цього питання.

Раніше Шмигаль повідомляв, що Міністерство економіки відкриє спеціальний рахунок для збору коштів на фінансування гуманітарного розмінування.