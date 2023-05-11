У Мукачеві запрацював Інтеграційний хаб для переселенців - ПРООН

У місті Мукачеві Закарпатської області розпочав роботу Інтеграційний хаб "Платформа спільних дій", покликаний сприяти активнішому залученню внутрішньо переміщених осіб до процесів ухвалення рішень у громаді, яка приймає, повідомляє пресслужба ПРООН в Україні.

"Авторська ідея створення хабу належить ГО "Маріупольська спілка молоді", що стало можливим завдяки підтримці Європейського Союзу, Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) в Україні та УВКБ ООН, Агентства ООН у справах біженців. Інтеграційний хаб працюватиме на основі Центру громадськості та національних культур. ПРООН виділила $90 тис. на проведення капітальних ремонтних робіт і $15 тис. - на підготовку персоналу хабу. Водночас УВКБ ООН надало $30 тис. на закупівлю меблів і технічного обладнання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Закарпатській області зареєстровано 147 тис. внутрішньо переміщених осіб, з яких 39 тис. - у Мукачеві.

"У відповідь на руйнівні наслідки повномасштабного вторгнення РФ в Україну Маріупольська спілка молоді, перемістивши свою громадську діяльність у Закарпаття, створила культурний хаб - багатофункціональний простір для жителів громади. На базі хабу в партнерстві з ГО NEEKA відбуватимуться професійні тренінги та навчальні семінари для молоді. Хаб також стане зручним майданчиком для створення спільних ініціатив серед представників місцевих і переміщених громад, приватного сектора та місцевої влади. Отже, хаб сприятиме просуванню соціальної згуртованості та прискорюватиме зростання і сталий розвиток Мукачева і прилеглих громад", - наголошується в повідомленні.

Заступник постійного представника ПРООН в Україні Христофорос Політіс наголосив, що хаб стане зручним майданчиком для посилення інклюзії та ширшого залучення жителів громади до процесів ухвалення рішень у Мукачеві. Він покликаний створити сприятливе середовище для зміцнення соціальної згуртованості між громадами та переміщеними особами, приватними підприємствами та громадськими організаціями, продемонструвавши позитивний вплив спільної діяльності на процеси всередині суспільства.

"ПРООН залишається непохитною у своїй прихильності просуванню принципів інклюзивності та різноманітності, а також у підтримці відновлення України", - сказав Політіс.

Представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг сказала, що метою діяльності хабу є створення комфортного простору, де місцеві жителі Мукачева й люди, які залишили свої домівки та знайшли безпечніший прихисток у цій громаді, можуть краще пізнати одне одного, набути нових навичок і сприяти добробуту громади, де вони живуть.

"Я особисто дуже підтримую підхід, за яким ми не розглядаємо людей, котрі були змушені залишити свої домівки та знайшли тут безпечний притулок, як ВПО чи біженців. Натомість їх тепло приймають у громаді та заохочують активно долучатися до громадського життя вже як повноцінних її членів, які своїми навичками створюють нові можливості та допомагають розбудовувати громаду, рухаючись до світлого майбутнього", - наголосила Біллінг.

Менеджер програм Представництва ЄС в Україні Алехандро Егеншвілер наголосив, що створення хабу є важливим кроком для побудови справді інклюзивної громади.

"Загарбницька агресія РФ в Україні не здатна зламати дух українців. Завзятість і ентузіазм, з якими місцеві приймають нових жителів у свої громади, дуже надихають", - зазначив він.