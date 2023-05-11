Усі надані Києву британські танки Challenger 2 доправлено в Україну - глава британського Міноборони

Усі танки Challenger 2, які Лондон хотів поставити Києву, вже перебувають в Україні, заявив у четвер глава Міноборони Британії Бен Воллес.

"Я знаю, що всі ці танки надійшли в Україну, також багато запчастин, багато бронетехніки. Я не знаю, чи всі ці вантажі доставили (...), але всі танки - там", - сказав він, виступаючи в Палаті громад.

Він додав, що українські військові навчалися використовувати ці танки і в Британії, і в Україні.

Раніше британські ЗМІ повідомляли, що Британія відправить Україні 14 танків Challenger 2, 20 бронетранспортерів Bulldog і 30 самохідних артилерійських установок AS-90.

Challenger 2 - основний бойовий танк сухопутних військ Великої Британії, випускався з 1994-го по 2009 роки. Калібр нарізної гармати – 120 мм, боєкомплект - 52 снаряди. Загалом британська промисловість випустила понад 400 танків цієї моделі.

У квітні стало відомо, що британська влада передала Україні кілька тисяч снарядів для Challenger 2, частина цих снарядів містить збіднений уран.