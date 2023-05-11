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16:25 11.05.2023

У ЄС вважають, що Грузії не варто відновлювати авіасполучення з РФ

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У ЄС вважають, що Грузії не варто відновлювати авіасполучення з РФ

Санкції, введені ЄС і низкою інших країн проти авіаційного сектору РФ у відповідь на розв'язану нею війну проти України, не дають змоги здійснювати польоти до Росії, з неї та над нею, заявив Петер Стано, офіційний представник глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"І це причина, через яку Грузія, яка бажає стати країною-кандидатом (на вступ до ЄС – ІФ-У), має приєднатися до санкцій, ухвалених на сьогодні Європейським союзом, включно із санкціями, що стосуються авіаційного сектору. Потрібно зберігати пильність щодо всіх спроб обійти ці санкції, зокрема в авіаційному секторі", - сказав прессекретар у відповідь на прохання прокоментувати скасування Москвою заборони на авіарейси до Тбілісі та візового режиму для грузинських громадян.

Він також висловився із посиланням на Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) щодо безпеки російського цивільного авіаційного флоту. За його словами, Грузія не повинна допускати у свій повітряний простір "ненадійні російські літаки". Стано заявив, що через європейські санкції 95% російського флоту не змогло пройти належного технічного обслуговування, щоб відповідати міжнародним нормам авіаційної безпеки.

Що стосується громадян Грузії, додав представник Борреля, це їм вирішувати, чи скористаються вони заходами, вжитими російською стороною.

У середу в Росії вийшов указ президента про зняття обмежень на польоти до Грузії, які діяли з липня 2019 року. До припинення авіасполучення з Грузії в РФ рейси виконували Georgian Airways і MyWay Airlines.

Теги: #рф #єс #грузія #авіасполучення

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