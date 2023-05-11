Події

15:38 11.05.2023

У Туреччині розраховують на продовження Чорноморської зернової ініціативи

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У Туреччині розраховують на продовження Чорноморської зернової ініціативи

В Анкарі хочуть, щоб Чорноморська зернова ініціатива продовжила функціонувати, заявив у четвер міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

"Наше бажання полягає в тому, щоб угоду щодо зерна було продовжено", - наводить слова міністра агентство "Анадолу".

У свою чергу Міноборони країни у твіттері назвало переговори щодо продовження "зернової ініціативи" позитивними та конструктивними.

Учасники ініціативи домовилися про продовження переговорів на технічному рівні.

Чорноморську зернову ініціативу уклали в Стамбулі 22 липня 2022 року за участю ООН, України, Туреччини та Росії щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів: "Чорноморська", "Одеси" та "Південного". Ініціативу було підписано на 120 днів і її продовжували двічі, востаннє 18 березня. Однак якщо Україна заявляє, що її було продовжено на 120 днів, то Росія стверджує, що лише на 60.

Теги: #зерно #туреччина #зернова_ініціатива

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