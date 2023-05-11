Події

13:12 11.05.2023

Глава МЗС України прибув із візитом до Гватемали

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прибув до Гватемали, це перший за 10 років візит глави МЗС України до Латинської Америки.

"Дмитро Кулеба прибув до Гватемали. Це перший візит міністра закордонних справ України до цієї сильної країни. Гватемала стає нашим ключовим союзником у Центральній Америці, рішуче підтримуючи суверенітет України та допомагаючи Україні досягти Карибського моря. Дякую, Маріо Букаро", - повідомив заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник у твіттері.

Раніше Кулеба повідомив, що вирушив із візитом до Гватемали. На запрошення колеги Маріо Букаро Флореса він візьме участь у Раді міністрів Асоціації Карибських держав (АКД) та здійснить двосторонній візит.

 

Теги: #гватемала #кулеба

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