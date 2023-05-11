Українська армія готова до наступу, але очікує додаткових поставок техніки - Зеленський

Українська армія морально готова до наступу, але очікує надходження додаткової зброї.

"Морально готові. З точки зору мотивації наші військові готові. З точки зору комплектації бригад ми готові. З точки зору техніки не все ще дійшло", - сказав він в інтерв'ю кореспонденту BBC для Eurovision News.

"Деякі речі, так, ми дійсно очікуємо. Це посилить наш контрнаступ. Найголовніше - це захистити наших людей. Ми очікуємо відповідну броньовану техніку, вона заходить частинами. Але з тією кількістю можна йти вперед, і можна, мені здається, досягати успіху", - сказав він.

Але, наголосив Зеленський, "ми будемо втрачати дуже багато людей. Я вважаю, що це неможливо. Тому потрібно дочекатись. Треба ще деякий час".

Президент зазначив, що хотів би, щоб наступ був "неприємним сюрпризом" для ворога.

Говорячи про відносини з партнерами України, Зеленський зазначив, що "ми сприймаємо наших партнерів дуже тепло, сприймаємо як друзів наших партнерів, але точно не як наших власників. На цьому ми будуємо відносини".

"Ми будемо робити все, щоб ворог побіг. А куди він добіжить, чесно кажучи, я думаю, залежить від нашого духу. Чим потужнішими ми будемо в контрнаступі, тим далі вони будуть бігти кудись до себе. Я думаю, це найголовніше", - заявив Зеленський.

Водночас він зазначив, що "сказати, що одразу після цього контрнаступу буде повністю відновлено суверенітет України, я поки що не можу, тому що це війна".