Російські війська ввечері обстріляли селище в Запорізькій області, постраждали 5 жителів

Ворог у середу ввечері здійснив масований обстріл одного з селищ Запорізького району, внаслідок чого постраждали п'ятеро осіб, пошкоджено житлові будинки, повідомляє пресслужба ДСНС в четвер.

"10 травня о 22:05 окупанти масовано обстріляли снарядами одне із селищ Запорізького району. Унаслідок чого сталося займання п'яти житлових будинків, ще шість пошкоджено. Постраждали п'ятеро осіб, з яких двоє працівників швидкої допомоги. Унаслідок обстрілу пошкоджено два автомобілі швидкої допомоги", - ідеться в повідомленні.

Назву селища в повідомленні не уточнюють.

За даними відомства, під час обстрілу було пошкоджено газову інфраструктуру і сталося займання житла.

"Також перебито газову трубу. На місці працювала бригада газової служби. Під час гасіння одного з будинків пожежники врятували жінку, яку передали медикам. Рятувальники оперативно ліквідували займання житла", - наголошується в повідомленні.