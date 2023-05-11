Північним провінціям Афганістану загрожує нашестя сарани - ФАО

Продовольча та сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй (ФАО) попередила про навалу марокканської сарани у восьми провінціях північного і північно-східного Афганістану.

"Марокканська сарана поїдає понад 150 видів рослин, включно з деревними культурами, пасовищами і 50 продовольчими культурами, всі з яких ростуть в Афганістані", - заявив представник ФАО в Афганістані Річард Тренчард, чиї слова наводить сайт ООН.

"Дві останні великі епідемії сарани, 20 і 40 років тому, коштували Афганістану приблизно 8 і 25% від загального річного виробництва пшениці відповідно", - заявив Тренчард.

Зазначається, що марокканська сарана входить до числа найнебезпечніших шкідників у всьому світі. Нашестя сарани цього року може призвести до втрат від 700 тис. до 1,2 млн метричних тонн пшениці, або навіть чверті всього річного врожаю. Це рівноцінно економічним втратам у розмірі від $280 до $480 млн.

ООН попереджає, що чисельність сарани може збільшитися наступного року в 100 разів.

"Хімічні методи боротьби набагато ефективніші, ніж механічні. (...) Ми маємо почати діяти вже зараз, щоб не допустити ще більших спалахів у 2024 році", - зазначив Тренчард.

Афганістан переживає наймасштабнішу гуманітарну кризу у світі - надзвичайної допомоги цьогоріч потребують дві третини населення цієї країни, 97% афганців живуть за межею бідності.