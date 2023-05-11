Події

10:26 11.05.2023

Північним провінціям Афганістану загрожує нашестя сарани - ФАО

1 хв читати
Північним провінціям Афганістану загрожує нашестя сарани - ФАО

Продовольча та сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй (ФАО) попередила про навалу марокканської сарани у восьми провінціях північного і північно-східного Афганістану.

"Марокканська сарана поїдає понад 150 видів рослин, включно з деревними культурами, пасовищами і 50 продовольчими культурами, всі з яких ростуть в Афганістані", - заявив представник ФАО в Афганістані Річард Тренчард, чиї слова наводить сайт ООН.

"Дві останні великі епідемії сарани, 20 і 40 років тому, коштували Афганістану приблизно 8 і 25% від загального річного виробництва пшениці відповідно", - заявив Тренчард.

Зазначається, що марокканська сарана входить до числа найнебезпечніших шкідників у всьому світі. Нашестя сарани цього року може призвести до втрат від 700 тис. до 1,2 млн метричних тонн пшениці, або навіть чверті всього річного врожаю. Це рівноцінно економічним втратам у розмірі від $280 до $480 млн.

ООН попереджає, що чисельність сарани може збільшитися наступного року в 100 разів.

"Хімічні методи боротьби набагато ефективніші, ніж механічні. (...) Ми маємо почати діяти вже зараз, щоб не допустити ще більших спалахів у 2024 році", - зазначив Тренчард.

Афганістан переживає наймасштабнішу гуманітарну кризу у світі - надзвичайної допомоги цьогоріч потребують дві третини населення цієї країни, 97% афганців живуть за межею бідності.

Теги: #афганістан #сарана

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:30 07.04.2023
Байден вважає Трампа відповідальним за швидке виведення військ США з Афганістану

Байден вважає Трампа відповідальним за швидке виведення військ США з Афганістану

07:14 30.03.2023
Десятеро людей стали жертвами повені в Афганістані

Десятеро людей стали жертвами повені в Афганістані

12:53 29.03.2023
Противники талібів оголосили про відновлення партизанської діяльності

Противники талібів оголосили про відновлення партизанської діяльності

20:10 11.01.2023
20 людей загинули внаслідок вибуху поблизу будівлі МЗС у Кабулі

20 людей загинули внаслідок вибуху поблизу будівлі МЗС у Кабулі

07:07 21.12.2022
Таліби заборонили афганським жінкам навчатися в університетах

Таліби заборонили афганським жінкам навчатися в університетах

09:19 06.09.2022
"ІДІЛ" узяв на себе відповідальність за теракт біля посольства РФ у Кабулі

"ІДІЛ" узяв на себе відповідальність за теракт біля посольства РФ у Кабулі

07:27 07.07.2022
Байден має намір позбавити Афганістан статусу основного союзника США поза НАТО

Байден має намір позбавити Афганістан статусу основного союзника США поза НАТО

07:19 26.04.2022
Експерти ООН закликали США розблокувати іноземні активи Центробанку Афганістану

Експерти ООН закликали США розблокувати іноземні активи Центробанку Афганістану

13:52 23.01.2022
У Норвегії розпочалися переговори з талібами про гуманітарну допомогу афганцям

У Норвегії розпочалися переговори з талібами про гуманітарну допомогу афганцям

07:44 23.01.2022
Афганська влада заявила про загибель семи людей в результаті вибуху мікроавтобуса

Афганська влада заявила про загибель семи людей в результаті вибуху мікроавтобуса

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україні потрібно більше часу для підготовки до контрнаступу - Зеленський

Рівень води в Дніпрі за минулу добу зріс, але залишається на 30 см нижчим за максимальні показники середини квітня

Росіяни обмежені у здатності захищатися від контратак ЗС України в районі Бахмута

Наш міжнародний блок активно працює з партнерами з оборонних пакетів для України

В Україні опрацьовують відновлення територій у новому форматі безпеки

ОСТАННЄ

Російські війська ввечері обстріляли селище в Запорізькій області, постраждали 5 жителів

В Україні залишається підтопленим 51 будинок, у трьох областях підтоплені понад 13 тис. га сільгоспугідь

Україні потрібно більше часу для підготовки до контрнаступу - Зеленський

Рівень води в Дніпрі за минулу добу зріс, але залишається на 30 см нижчим за максимальні показники середини квітня

СБУ затримала коригувальника ворожих ракетних обстрілів у Миколаєві

Другий півфінал "Євробачення-2023" відбудеться в четвер, українці зможуть голосувати за учасників

Міноборони РФ у квітні завербувало до 10 тис. засуджених для війни в Україні - британська розвідка

У Херсоні з 16 травня комендантську годину встановлено з 21:00 до 05:00

Російські обстріли за добу забрали життя трьох мирних жителів Донецької області - ОВА

На Харківщині за добу один загиблий, один постраждалий у результаті ворожих обстрілів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА