Події

07:18 11.05.2023

Противник минулої доби вдарив ракетою С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки, є постраждалі та руйнування

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Противник минулої доби вдарив ракетою С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки, є постраждалі та руйнування

Російські окупаційні війська за минулу добу вдарили ракетою С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки (Донецька обл.), також обстріляв Херсонську область, є постраждалі та руйнування, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Минулої доби противник завдав одного удару ракетою С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки на Донеччині", - йдеться у зведенні зранку в четвер.

Крім того, завдав 45 авіаційних ударів і здійснив 53 обстріли із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах Херсонської області.

"Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру", - зазначили у зведенні.

Водночас Повітряні сили ЗСУ за минулу добу завдали 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Так, Сили оборони знищили 5 ворожих БПЛА різних типів. А підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 1 зенітно-ракетний комплекс, 2 райони зосередження живої сили, 1 склад паливно-мастильних матеріалів, 2 артилерійські підрозділи на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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