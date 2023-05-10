Події

21:44 10.05.2023

Зернову ініціативу може бути продовжено ще на два місяці, заявив глава МЗС Туреччини

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Зернову ініціативу може бути продовжено ще на два місяці, заявив глава МЗС Туреччини

На зустрічі заступників міністрів оборони України, Туреччини, Росії та ООН у Стамбулі обговорюється продовження "зернової угоди" на два місяці, передає турецька газета Daily Sabah.

"Чорноморська зернова ініціатива, термін дії якої скоро закінчується, може бути продовжена ще на два місяці", - сказав міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Очікується, що на зустрічі буде обговорено низку питань, зокрема евакуацію деяких суден під турецьким прапором, подробиці щодо продовження новаторської угоди, а також її важливість для сприяння стабільності в Африці.

Як повідомлялося, у Стамбулі в середу розпочалася зустріч заступників міністрів оборони Туреччини, України, РФ і представників ООН щодо роботи "зернового коридору", повідомив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар.

 

 

 

 

Теги: #зернова_ініціатива

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