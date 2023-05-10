Ворог обстріляв Нікополь, пошкоджено промислове підприємство

У середу ворог обстріляв Нікополь Дніпропетровської області, унаслідок цього пошкоджено промислове підприємство, серед людей постраждалих немає, повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

"Сьогодні під обстрілами знову була багатостраждальна Нікопольщина. Ворог накривав артилерійським вогнем і атакував із безпілотника. Люди не постраждали. У Нікополі пошкоджено промислове підприємство, 2 будинки і стільки ж господарських будівель. Розбито газопровід", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Крім цього, унаслідок обстрілу в Марганецькій громаді понівечено приватний будинок і авто.