Події

16:58 10.05.2023

У "Києві Цифровому" стартувало опитування про українських діячів, бюсти яких встановлять на ст.м "Університет" замість російських

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У "Києві Цифровому" стартувало опитування про українських діячів, бюсти яких встановлять на ст.м "Університет" замість російських

У застосунку "Київ Цифровий" стартувало опитування щодо українських діячів, бюсти яких встановлять на станції метро "Університет" замість російських, повідомляють у Київській міській державній адміністрації.

"Замість бюстів російських діячів культури встановлять нові, обрані за результатами голосування та подальшим опрацюванням рішення експертної робочої групи", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, пропонується замінити бюсти Дмитра Менделєєва, Олександра Пушкіна, Михайла Ломоносова та Максима Горького.

Голосування триватиме до 24 травня.

Теги: #метро #бюст #київ_цифровий

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