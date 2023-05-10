У "Києві Цифровому" стартувало опитування про українських діячів, бюсти яких встановлять на ст.м "Університет" замість російських

У застосунку "Київ Цифровий" стартувало опитування щодо українських діячів, бюсти яких встановлять на станції метро "Університет" замість російських, повідомляють у Київській міській державній адміністрації.

"Замість бюстів російських діячів культури встановлять нові, обрані за результатами голосування та подальшим опрацюванням рішення експертної робочої групи", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, пропонується замінити бюсти Дмитра Менделєєва, Олександра Пушкіна, Михайла Ломоносова та Максима Горького.

Голосування триватиме до 24 травня.