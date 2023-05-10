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09:51 10.05.2023

Військовий парад 9 травня в Москві продемонстрував проблеми з технікою, комунікаціями та особовим складом ЗС РФ - британська розвідка

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Традиційний військовий парад на 9 травня в Москві в 2023 році продемонстрував основні проблеми збройних сил РФ, з якими вони зіткнулися через 15 місяців після початку повномасштабної агресії проти України, зазначають фахівці британської розвідки.

"9 травня в рамках щорічного російського параду перемоги на Червоній площі було відзначено проблеми з технікою і стратегічними комунікаціями, з якими військові стикаються через 15 місяців після початку війни в Україні", - повідомляється у звіті оборонної розвідки, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Великої Британії та Північної Ірландії в середу.

Повідомляється, що в параді брало участь понад 8 тис. осіб, але більшість із них були допоміжними, воєнізованими формуваннями та курсантами військових навчальних закладів. Як зазначають експерти, єдиним особовим складом зі розгортуваних з'єднань регулярних військ були контингенти Залізничних військ і військової поліції, а єдиним танком на параді був старий Т-34 із парадної частини.

Фахівці британської розвідки у зв'язку з цим зазначили, що, "незважаючи на великі втрати в Україні, Росія могла б виставити більше бронетехніки". Влада, ймовірно, утрималася від масштабного військового параду через побоювання "внутрішньої критики щодо пріоритету парадів над бойовими діями", вважають у британській розвідці.

Теги: #москва #парад #британська_розвідка

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