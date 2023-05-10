Суд у Нью-Йорку наказав Трампу виплатити $5 млн за нанесення побоїв і наклеп

Суд Нью-Йорка визнав експрезидента США Дональда Трампа винним у нанесенні побоїв і наклепі щодо журналістки Джин Керролл, тепер він повинен буде виплатити $5 млн компенсації, повідомляє у вівторок Associated Press.

Суд присяжних відкинув твердження Керролл про те, що Трамп зґвалтував її 1996 року, проте визнав, що він несе відповідальність за домагання, а також за те, що зганьбив репутацію Керолл. Трампа зобов'язали виплатити $2 млн за нанесення побоїв і $3 млн за наклеп.

Трамп, який не був присутній у залі суду, раніше заявляв, що ніколи не домагався Керролл і навіть не знайомий із нею.

Адвокат Трампа Джо Такопіна раніше заявив, що Керролл вигадала всю історію, щоб стимулювати продаж своєї автобіографії, що вийшла 2019 року. Саме в цій книзі вона вперше звинуватила Трампа у зґвалтуванні. За її словами, вона зустріла колишнього президента США в магазині Bergdorf Goodman, де він став домагатися її в роздягальні.

Після вердикту Трамп знову запевнив, що ніколи не зустрічав Керолл. "Цей вердикт - продовження найбільшого в історії полювання на відьом", - зазначив колишній президент.