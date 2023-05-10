В Україні загинув журналіст агентства AFP Арман Сольден
Відеожурналіст Арман Сольден загинув на сході України, біля Часового Яру (Донецька обл.) внаслідок ракетного удару, повідомляє агентство AFP.
"Усе агентство приголомшене загибеллю Армана. Його смерть - це жахливе нагадування про ризики та небезпеки, з якими щодня стикаються журналісти, які висвітлюють конфлікт в Україні", - заявив президент AFP Фабріс Фріс.
Як повідомляється, журналісти агентства разом із групою українських солдатів потрапили під обстріл системи залпового вогню "Град" на околицях міста Часів Яр, в околицях Бахмута. Сольден загинув унаслідок близького влучення ракети до місця, де він перебував.
32-річний громадянин Франції родом із Сараєва, Сольден разом із іншими журналістами агентства приїхав в Україну наступного дня після початку російської агресії і відтоді регулярно виїжджав на передову, на схід і південь країни.
За даними правозахисних груп "Репортери без кордонів" і Комітету захисту журналістів, Сольден став 11-м представником ЗМІ, який загинув під час висвітлення війни в Україні.
Президент Франції Еммануель Макрон висловив свої співчуття близьким журналіста: "В Україні вбито журналіста Agence France-Presse, одного з наших співвітчизників Армана Сольдена. З мужністю, з перших годин конфлікту він був на фронті, щоб встановити факти. Щоб повідомити нам. Ми поділяємо біль його близьких і всіх його колег".