Події

20:07 09.05.2023

Використання музики в громадському транспорті, зокрема в таксі, буде обмежено

1 хв читати
Використання музики в громадському транспорті, зокрема в таксі, буде обмежено

У громадському транспорті обмежено використання музики, повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні вніс зміни до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту. Віднині водії автобусів мають право не допускати до салону пасажирів, які створюють шум за допомогою технічних пристроїв", - ідеться в повідомленні пресслужби Мінінфраструктури у вівторок.

Як повідомляється, відтепер водіям заборонено вмикати в автобусах музику або фільми. Водночас зауважується, що це дозволено, якщо в салоні є навушники, або ж на нерегулярних рейсах за згодою пасажирів.

Нововведення стосуватимуться також таксі. Музику водії можуть вмикати тільки якщо пасажир не заперечує.

Постанову прийнято на виконання закону щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музики держави-агресора, який Верховна Рада України підтримала влітку минулого року.

 

 

Теги: #транспорт #музика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:00 24.04.2023
Четверта петиція із закликом скасувати заборону руху громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві набрала потрібну кількість голосів

Четверта петиція із закликом скасувати заборону руху громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві набрала потрібну кількість голосів

10:44 14.04.2023
У тунелі на вул. Теліги в Києві обмежено рух - патрульна поліція

У тунелі на вул. Теліги в Києві обмежено рух - патрульна поліція

16:55 13.04.2023
"Боїнг" повідомив про звільнення українських компаній від зобов'язань на $200 млн у рамках проєкту "Морський старт"

"Боїнг" повідомив про звільнення українських компаній від зобов'язань на $200 млн у рамках проєкту "Морський старт"

09:46 11.04.2023
У Херсоні з 11 квітня проїзд у комунальному транспорті безкоштовний - міськрада

У Херсоні з 11 квітня проїзд у комунальному транспорті безкоштовний - міськрада

07:11 07.04.2023
Рух транспорту на автодорозі Київ-Чоп буде перекрито в обох напрямках через ДТП

Рух транспорту на автодорозі Київ-Чоп буде перекрито в обох напрямках через ДТП

10:44 03.04.2023
Мер Парижа пообіцяла заборонити з 1 вересня оренду електросамокатів

Мер Парижа пообіцяла заборонити з 1 вересня оренду електросамокатів

19:11 01.04.2023
В основних пунктах пропуску на кордоні з Польщею спостерігається накопичення пасажирського транспорту на в'їзд в Україну

В основних пунктах пропуску на кордоні з Польщею спостерігається накопичення пасажирського транспорту на в'їзд в Україну

11:21 31.03.2023
Із 1 квітня на низці вулиць Києва дозволять рух зі швидкістю до 80 км/год - КМДА

Із 1 квітня на низці вулиць Києва дозволять рух зі швидкістю до 80 км/год - КМДА

09:10 30.03.2023
Київська влада не підтримала петицію про скасування зупинення громадського транспорту під час повітряної тривоги у столиці

Київська влада не підтримала петицію про скасування зупинення громадського транспорту під час повітряної тривоги у столиці

10:42 28.03.2023
Третя за місяць петиція із закликом переглянути заборону руху громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві набрала потрібну кількість голосів

Третя за місяць петиція із закликом переглянути заборону руху громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві набрала потрібну кількість голосів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Коаліція 37 країн-учасниць Core Group зі створення Спецтрибуналу для РФ закликала світову спільноту підтримати його імплементацію

Столтенберг: Усі союзники згодні з тим, що двері НАТО для України відчинені, але на запитання, коли, я не можу дати розклад щодо цього

Це має бути трибунал - Зеленський про відповідальність за злочин агресії проти України

Уряд України зробить відкритою інформацію про закупівлі продуктів харчування для армії, зокрема про обсяги, умови й терміни постачань

США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на $1,2 млрд - Пентагон

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли Мирівську та Марганецьку громади, пошкоджено приватні будинки

Коаліція 37 країн-учасниць Core Group зі створення Спецтрибуналу для РФ закликала світову спільноту підтримати його імплементацію

Столтенберг: Усі союзники згодні з тим, що двері НАТО для України відчинені, але на запитання, коли, я не можу дати розклад щодо цього

Остаточні плани контрнаступу ЗСУ ще не затвердив президент

Європарламент вирішив прискорити забезпечення законодавчої бази для збільшення виробництва боєприпасів у ЄС

Резніков подякував США за новий пакет військової допомоги: Боєприпаси і системи ППО допоможуть нам перемогти в цій битві

8 травня окупанти розпочали вивезення дітей із батьками, а також працівників бюджетної сфери з м. Кам'янка-Дніпровська Запорізької області - Генштаб ЗСУ

За добу ворог завдав 20 ракетних і 30 авіаударів, здійснив близько 30 обстрілів із РСЗВ - Генштаб ЗСУ

Кличко поділився досвідом Києва в організації освітнього процесу під час війни з генсеком Інтернаціоналу освіти та представниками Профспілок освітян США

У коаліції за створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії вже 37 країн, включно з країнами G7, ЄС і Глобального Півдня - МЗС України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА