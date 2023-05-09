Використання музики в громадському транспорті, зокрема в таксі, буде обмежено

У громадському транспорті обмежено використання музики, повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Кабінет Міністрів на сьогоднішньому засіданні вніс зміни до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту. Віднині водії автобусів мають право не допускати до салону пасажирів, які створюють шум за допомогою технічних пристроїв", - ідеться в повідомленні пресслужби Мінінфраструктури у вівторок.

Як повідомляється, відтепер водіям заборонено вмикати в автобусах музику або фільми. Водночас зауважується, що це дозволено, якщо в салоні є навушники, або ж на нерегулярних рейсах за згодою пасажирів.

Нововведення стосуватимуться також таксі. Музику водії можуть вмикати тільки якщо пасажир не заперечує.

Постанову прийнято на виконання закону щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музики держави-агресора, який Верховна Рада України підтримала влітку минулого року.