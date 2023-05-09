9 травня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 440 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 440 RUSSIAN AGRESSION

9 травня відзначають Другий день пам'яті та примирення, День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, День Європи.

Православна церква вшановує пам'ять священномученика Василія Амасійського, згадують воїнів, загиблих у Другій світовій війні, перенесення мощей святого Миколая (за григоріанським календарем).

Ще цього дня:

1913 - Перший політ гідроплана С-10 "Гідро" Ігоря Сікорського;

1919 - Симона Петлюру обрано головою Директорії УНР;

1920 - Проведено польсько-український парад на Хрещатику з нагоди визволення Києва від більшовиків;

1920 - В Ужгороді засновано українське товариство "Просвіта";

1927 - Парламент Австралії переїхав до нової столиці - Канберри;

1955 - Федеративна Республіка Німеччина увійшла до складу НАТО;

1962 - Перший політ у США вертольота-крана S-64 Ігоря Сікорського;

2018 - Гребля Патель у Кенії на території Великої рифтової долини була прорвана через проливні дощі. Загинули щонайменше 48 людей;

2022 - Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав Закон S.3522 про Ленд-ліз для захисту демократії в Україні та боротьби проти Росії.

Церковне свято

9 травня в церковному календарі - день пам'яті священномученика Василія. Жив він у IV столітті і був єпископом міста Амасія. Усе своє життя Василій присвятив захисту християн - викривав язичників, ідолопоклонників, втішав тих, хто вірить у Господа. Неодноразово єпископ був присутній на Соборах, писав викривальні листи проти аріїв.

Імператором у ті часи був Ліциній, який запалився особливою пристрастю до служниці своєї дружини - Глафіри. Хотів він з нею одружитися, але Глафіра розповіла про все своїй господині, просила врятувати її. Жінка відправила служницю до Амасії, де жив Василій. Святитель узяв її до себе на піклування, сказавши імператору, що служниця померла.

Почали будувати тоді в Амасії новий храм і Глафіра написала своїй цариці, просила про допомогу. Цей лист потрапив до рук імператора. Він наказав доставити йому єпископа і Глафіру. Після прибуття служницю одразу вбили, а Василія кинули до в'язниці, змушуючи відректися від Бога. Святитель відмовився, тоді йому відрубали голову.

Іменини: Василь, Іван, Миколай, Петро, Степан, Іван.