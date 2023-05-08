Події

22:16 08.05.2023

В Україні проводиться підготовка спецсистеми, яка допоможе швидше розмінувати нові території після деокупації

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В Україні проводиться підготовка спецсистеми, яка допоможе швидше розмінувати нові території після деокупації

В Україні проводиться підготовка спеціальної системи дій, яка допоможе швидше розмінувати нові території після їхньої деокупації, заявив президент Володимир Зеленський.

"Провів і кілька нарад щодо безпеки з чиновниками. Перша - з розмінування в Україні... Готуємо і спеціальну систему дій, яка допоможе швидше розмінувати нову територію після деокупації", - заявив Зеленський у відеозверненні.

Крім того, зазначив президент, ведеться активна робота з партнерами з метою збільшення можливостей у розмінуванні, зокрема щодо техніки, підготовки саперів та піротехніків.

"З усіма у світі, хто має досвід, хто має технології, хто має фінансові можливості для підтримки, ми співпрацюватимемо, щоб зробити Україну знову чистою від російських мін", - сказав він.

Станом на зараз понад 170 тисяч квадратних кілометрів української території забруднені мінами і боєприпасами, що не розірвалися.

Як підкреслив Зеленський, їхнє розмінування має відбутися значно швидше, ніж кілька десятиліть.

Джерело: https://t.me/OP_UA/9456

Теги: #україна #програма #розмінування #прискорення

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