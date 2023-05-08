Події

21:36 08.05.2023

Голова Нікопольської РВА закликав українців до виконання заходів безпеки напередодні 9 травня

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Голова Нікопольської РВА закликав українців до виконання заходів безпеки напередодні 9 травня

Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко закликав українців до виконання заходів безпеки та уникнення відкритих місць напередодні символічного для росіян 9 травня.

"Нагадую про тяжіння росіян до символізму і певних дат та прошу вас спланувати завтрашній день таким чином, щоб перебувати в будівлях максимальну кількість часу і уникати відкритих місць", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, "немає стовідсоткової впевненості, що дев'яте травня мине без обстрілів, як і впевненості в протилежному. Проте, краще зайвий раз виконати заходи безпеки, аніж потрапити під ворожий обстріл".

Євтушенко також зазначив, що в понеділок удень у місті були повітряні тривоги, під час яких літали ворожі БПЛА.

Також він закликав жителів прибережних територій бути в укритті або скористатися правилом двох стін.

 

 

Теги: #нікополь #9травня

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