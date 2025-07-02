Інтерфакс-Україна
Події
19:11 02.07.2025

Внаслідок ворожих атак по Нікопольщині постраждали 7 людей – Лисак

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Семеро мірних мешканців Нікопольського району постраждали через атаки безпілотниками та артилерією, повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у середу.

"На Нікопольщині загалом постраждали семеро людей. П'ятеро госпіталізовані, серед них – 17-річна дівчина. Тамтешні населені пункти російська армія тероризувала безпілотниками та артилерією. Сталося кілька пожеж. Зокрема, горіло поле з пшеницею. Всі займання рятувальники приборкали", - йдеться в повідомленні у Телеграмі.

За інформацією глави ОВА, пошкоджені два приватні будинки, три господарські споруди, ще одна – знищена, понівечені авто, гараж, підприємство, інфраструктура.

Він додав, що армія РФ завдала ударів керованими авіабомбами по Синельниковському району.

"По Синельниківщині ворог вгатив КАБами. Під ударом була Межівська громада. Потрощені майже три десятки будинків, дві машини, будівлі, що не експлуатувалися", - написав Лисак.

За уточненою інформацією, вночі агресор поцілив FPV-дроном по Межівській громаді, рано вранці – артилерією по Великомихайлівській, там пошкоджені інфраструктура і оселя

Теги: #нікополь #атаки

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