В Нікополі одна загибла і 5 травмованих внаслідок ранкового обстрілу міста окупантами

Одна жінка загинула, ще п’ятеро людей травмовані, з них двоє жінок врятовані рятувальниками, внаслідок артилерійського обстрілу російськими окупантами міста Нікополь Дніпропетровської області в середу вранці.

"Постраждалим надали домедичну допомогу й транспортували до лікарні. Пошкоджена цивільна інфраструктура та житлові багатоквартирні будинки", - повідомляється в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.