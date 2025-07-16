Інтерфакс-Україна
Події
10:36 16.07.2025

В Нікополі одна загибла і 5 травмованих внаслідок ранкового обстрілу міста окупантами

1 хв читати

Одна жінка загинула, ще п’ятеро людей травмовані, з них двоє жінок врятовані рятувальниками, внаслідок артилерійського обстрілу російськими окупантами міста Нікополь Дніпропетровської області в середу вранці.

"Постраждалим надали домедичну допомогу й транспортували до лікарні. Пошкоджена цивільна інфраструктура та житлові багатоквартирні будинки", - повідомляється в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Теги: #нікополь #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:15 14.07.2025
Ворог повторно вдарив по Херсону під час ліквідації рятувальниками пожежі

Ворог повторно вдарив по Херсону під час ліквідації рятувальниками пожежі

17:39 14.07.2025
СНАУ постраждав під час обстрілу, є поранені – Сумська ОВА

СНАУ постраждав під час обстрілу, є поранені – Сумська ОВА

16:13 14.07.2025
Пошкоджено офіс IT-компанії N-iX у Львові

Пошкоджено офіс IT-компанії N-iX у Львові

14:37 14.07.2025
Через удар ворожого БпЛА по Харкову пошкоджено зупинку громадського транспорту, без постраждалих

Через удар ворожого БпЛА по Харкову пошкоджено зупинку громадського транспорту, без постраждалих

11:31 14.07.2025
Внаслідок ворожого авіаудару в селі на Харківщині одна людина загинула, ще чотири постраждали

Внаслідок ворожого авіаудару в селі на Харківщині одна людина загинула, ще чотири постраждали

09:58 14.07.2025
Окупанти за добу 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини, загинули двоє цивільних

Окупанти за добу 21 раз обстріляли населені пункти Донеччини, загинули двоє цивільних

09:03 13.07.2025
У Харківській області внаслідок ворожих обстрілів 3 постраждалих

У Харківській області внаслідок ворожих обстрілів 3 постраждалих

08:38 13.07.2025
Двом жителям Херсона знадобилась меддопомога через нічний обстріл Корабельного району

Двом жителям Херсона знадобилась меддопомога через нічний обстріл Корабельного району

15:55 12.07.2025
Росіяни вдарили по Дніпропетровщині, загинули двоє людей – ДСНС

Росіяни вдарили по Дніпропетровщині, загинули двоє людей – ДСНС

14:14 12.07.2025
Близько 13:00 ворог завдав удару по території Сумської громади, загинули двоє людей

Близько 13:00 ворог завдав удару по території Сумської громади, загинули двоє людей

ВАЖЛИВЕ

Синоптики попереджають про грозу з градом у низці західних та центральних областей України, а також на Одещині у найближчі години

У Раді зареєстровано проєкт постанови про відставку прем’єр-міністра Шмигаля

Оператори ворожих дронів знищені в окупованому Токмаку - ГУР

Захисники України в ніч на 16 липня знищили 198 із 400 задіяних ворогом дронів

Трамп: перші ракети Patriot Україні вже відправляють

ОСТАННЄ

Синоптики попереджають про грозу з градом у низці західних та центральних областей України, а також на Одещині у найближчі години

Мінкультури погодило преміювання гендиректора "Укрінформу" і його заступників у 165-215% до окладу

Трамп про вплив дружини на його рішення щодо допомоги Україні: Вона дуже розумна і хоче, щоб люди перестали помирати

Ексчиновнику Міноборони повідомлено про підозру: його службова недбалість призвела до 275 млн грн збитків

"Суспільне" отримало понад 500 заявок на участь у нацвідборі на "Дитяче Євробачення-2025"

Келлогу показали зразки БПЛА українського виробництва, зокрема спільні із США розробки

Громадянину Індії повідомлено про підозру у сприянні студентам-медикам у складанні іспиту КРОК — прокуратура

Однією з мішеней росіян під час атаки була енергетична інфраструктура - Зеленський

У Раді зареєстровано проєкт постанови про відставку прем’єр-міністра Шмигаля

Франція не братиме участі в закупівлі американської зброї для України – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА