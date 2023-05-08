"Розконсервованого" агента військової розвідки РФ засуджено до 15 років позбавлення волі - СБУ

Жителя Вінницької області, який працював на військову розвідку ворога, засуджено до 15 років позбавлення волі, повідомляє СБУ.

"Служба безпеки зібрала беззаперечні докази провини ще одного агента головного управління генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як гру). Зловмисник збирав розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території Вінницької області", - ідеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією СБУ, він також передавав агресору локації місцевих органів влади, енергооб'єктів і соціальних установ, зокрема шкіл-інтернатів. За його наводкою окупанти планували здійснити серію прицільних ракетних ударів по регіону.

Співробітники СБУ затримали ворожого пособника в листопаді минулого року.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

"За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому 15 років в'язниці", - інформують у спецслужбі.

Як встановило слідство, зловмисником виявився житель Вінницької області, колишній радянський військовий.

"Його завербувала російська військова розвідка та перевела в режим очікування. На початку повномасштабного вторгнення на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ГРУ та поставив завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. В подальшому "розконсервований" агент підтримував зв'язок зі своїм "куратором" через анонімний телеграм-канал, а розвіддані передавав у вигляді міток на електронних картах із медіафайлами об'єктів", - зазначається в повідомленні.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.