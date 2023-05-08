ЗС України за добу відбили 55 ворожих атак на 4 напрямках

ЗС України за минулу добу відбили 55 ворожих атак на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, тривають важкі бої за Бахмут і Мар'їнку.

Як поінформував Генштаб на сторінці у фейсбук у понеділок, на лиманському напрямку протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії в напрямку Спірного.

На бахмутському напрямку тривають бої в Бахмуті, окупанти обстрілювали місто запалювальними та фосфорними боєприпасами. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Хромове, Іванівське, Часів Яр та Ступочки.

На мар'їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка.