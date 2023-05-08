Події

07:15 08.05.2023

Уночі окупанти атакували Україну 35 ударними БПЛА, усі дрони знищено

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Уночі окупанти атакували Україну 35 ударними БПЛА, усі дрони знищено

За добу ворог завдав 77 ракетних і авіаударів, здійснив 52 обстріли із РСЗВ, повідомив Генштаб ЗСУ на фейсбук-сторінці.

"Уночі, 8 травня 2023 року, ворог знову атакував територію України, застосувавши іранські ударні БПЛА "Shahed". 35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками", - йдеться в ранковому зведенні в понеділок.

Також повідомляється, що минулої доби окупанти завдали 16 ракетних ударів, зокрема по містах Харківської, Херсонської, Миколаївської та Одеської областей. Крім того, зафіксовано 61 авіаційний удар і 52 ворожі обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗС України та населених пунктах. "На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, пошкоджено багатоповерховий будинок, приватні будинки та іншу цивільну інфраструктуру", - наголосили українські військові.

На сіверському та слобожанському напрямках противник по районах населених пунктів Заріччя, Леонівка та Костобобрів Чернігівської області та Глухів Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Орликівка, Тимоновичі, Заріччя, Блешня, Залізний Міст, Архипівка, Леонівка, Бучки Чернігівської області; Стара Гута, Середина-Буда, Бачівськ, Уланове, Ворожба, Іскрисківщина та Новгородське Сумської області, а також Уди, Вовчанськ, Плетенівка, Бочкове, Мала Вовча, Нестерне, Бударки та Строївка на Харківщині.

На куп'янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Гряниківка та Вільшана. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Лиман Перший, Берестове Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.

На лиманському напрямку зафіксовано авіаудари по районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, а також Торське і Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Макіївка та Невське Луганської області та Білогорівка і Спірне Донецької області.

На бахмутському напрямку окупанти обстрілювали місто запалювальними та фосфорними боєприпасами, завдавали авіаційних ударів по районах населених пунктів Бахмут, Богданівка, Курдюмівка та Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Маркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Олександро-Шультине та Леонідівка Донецької області.

На авдіївському напрямку росіяни здійснили обстріли населених пунктів Керамік, Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Нетайлове, Карлівка та Гостре Донецької області.

На мар'їнському напрямку ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Курахове та Побєда Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Катеринівка, Єлизаветівка, Вугледар, Павлівка, Пречистівка, Золота Нива, Новоукраїнка, Шахтарське та Велика Новосілка Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник завдав авіаударів по районах Времівки Донецької області та Гуляйполя і Новоданилівки Запорізької області. Поміж тим, здійснив обстріли понад 50 населених пунктів. Серед них - Полтавка, Чарівне, Новоандріївка Запорізької області; Зміївка, Придніпровське, Ромашкове, Янтарне, Кізомис, Софіївка, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

 

 

Теги: #війна #генштаб_зсу #зведення

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